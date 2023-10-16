خبير تحكيمي: طرد محمد هاني في مباراة الجزائر قرار صحيح

أكد سمير عثمان، الخبير التحكيمي أن قرار حكم مباراة منتخب مصر أمام الجزائر بطرد محمد هاني، لاعب الفراعنة صحيح.

وأوضح سمير عثمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس أن تدخل محمد هاني على أحمد توبة، لاعب الجزائر به تهور، ويستوجب بطاقة حمراء.

وأفاد عثمان أن تدخل حكام تقنية الفيديو باستدعاء حكم الساحة، الإماراتي يحيى الملا غير مبرر، نظرًا لصحة قرار الأخير بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه محمد هاني.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائر مساء اليوم الإثنين، في مباراة ودية، على إستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويخوض المنتخبان تلك المواجهة في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من المنافسات الرسمية، على صعيد بطولتي تصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا.