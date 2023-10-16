زعيم المعارضة الإسرائيلية: قوتنا ليست في الجدار الفاصل لكن في من يسكنون وراءه

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الإسرائيليين موحدون لتحقيق النصر في الحرب التي يخوضونها.

وأضاف في كلمة له أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أن النصر يكون من خلال القضاء التام على حركة حماس، موضحا أنه لابد من العمل إعادة الأسرى من الحركة.

وتابع: «إسرائيل دولة قوية جدا في الشرق الأوسط، لكننا ننسى أحيانا ذلك.. نحن متقدمون لأننا دولة ديمقراطية ولأننا أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية أكثر من كل أعدائنا».

وتحدث عن درس يمكن تعلمه في هجوم السابع من أكتوبر الجاري، قائلا: «قوتنا ليست في الجدار الفاصل لكن في الأشخاص الذين يسكنون وراء هذا الجدار»، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

وشدد على أهمية مواجهة الخطر والانتصار عليه، مع أهمية استعادة الثقة فيما سمّاها «قوة إسرائيل».

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على قطاع غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.