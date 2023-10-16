 وزيرة خارجية فرنسا: الأمم المتحدة قدمت مقترحات لمصر وإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية لغزة - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية فرنسا: الأمم المتحدة قدمت مقترحات لمصر وإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 7:56 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 7:56 م
قال وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن الأمم المتحدة قدمت مقترحات بشأن إدخال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، مؤكدة أنها جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية الأولية التي يحتاجها المدنيون.

وأضافت في مؤتمر صحفي من العاصمة بيروت، مساء الاثنين، أن المقترح نُقل إلى مصر والسلطات الإسرائيلية، معقبة: «هم شركاء في هذا المجهود، والاقتراحات ركزت على العبور الإنساني وعبور المدنيين».

وأعربت عن أمنياتها في تطبيق الاتفاق الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية في أقرب وقت، مؤكدة أن فرنسا جاهزة للمساعدة عبر المنظمات الأممية والجهات المعنية، لتحقيق مصلحة المدنيين في غزة.

وأشارت إلى وجود أكثر من 100 فرنسي داخل قطاع غزة، قائلة إن غالبيتهم متمركزون في جنوب القطاع.

واستطردت: «نأمل أن يتمكنوا من مغادرة القطاع في أقرب وقت ممكن، أتواصل مع نظرائي بهذا الشأن، لدينا أكثر من 100 شخص ونقلنا قائمة بهم إلى الأمم المتحدة وأطراف أخرى».

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