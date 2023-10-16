 المركزي الصيني يضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي - بوابة الشروق
الإثنين 16 أكتوبر 2023 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المركزي الصيني يضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:59 ص

استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني الأسبوع الجديد، اليوم الاثنين، بضخ كمية جديدة كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي حيث ضخ 106 مليارات يوان (54ر14 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بعد أن ضخ كمية كبيرة من السيولة في الأسبوع الماضي.

كما ضخ البنك 789 مليار يوان خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل عام واحد.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك