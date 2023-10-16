المركزي الصيني يضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني الأسبوع الجديد، اليوم الاثنين، بضخ كمية جديدة كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي حيث ضخ 106 مليارات يوان (54ر14 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بعد أن ضخ كمية كبيرة من السيولة في الأسبوع الماضي.

كما ضخ البنك 789 مليار يوان خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل عام واحد.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.