انهار مبنى سكني بعد ظهر اليوم الاثنين، في بلدة المنصورية في جبل لبنان، وقامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ عدد من الأشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، وتتابع فرق الإنقاذ مهامها لإنقاذ ما تبقى من العالقين.

ويتألف المبنى المنهار من 7 طوابق سكنية، انهار من بينها ثلاثة طوابق. ولم تعرف أسباب انهيار المبنى السكني، ولا عدد العالقين تحت الأنقاض.

وأنقذت فرق الدفاع المدني 4 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض، وتتابع فرق الإنقاذ عملها لإنقاذ ما تبقى من العالقين.

وتفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي المبنى المنهار في المنصورية، وقال "تواصلت مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر".