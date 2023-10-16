 موسكو: أوكرانيا خسرت 1500 عربة مدرعة في هجومها المضاد - بوابة الشروق
الإثنين 16 أكتوبر 2023 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

موسكو: أوكرانيا خسرت 1500 عربة مدرعة في هجومها المضاد

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 9:34 م

ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في تقرير قدمه للرئيس فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية قد تكبدت خسائر بلغت 1500 عربة مدرعة، بالإضافة إلى الكثير من الجنود خلال هجومها المضاد الكبير.

وقالت وكالة أنباء تاس الرسمية إن التقرير تم تقديمه بمناسبة انقضاء 600 يوم منذ بدء الحرب.

ولا يوجد أي تأكيد من مصدر مستقل للأرقام، ولا تقدم أوكرانيا معلومات بشأن خسائرها، لكن من المعروف أن مدرعات أوكرانية لحق بها أضرار أثناء محاولتها اختراق حقول ألغام زرعتها القوات الروسية.

وكان الرئيس بوتين قد أكد مجددا أمس الأحد، أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تماما"، مشيرا إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد شنت الهجوم المضاد في شهر يونيو الماضي، وأعلنت أنها تحرز تقدما ولكنه بطئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك