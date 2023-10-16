موسكو: أوكرانيا خسرت 1500 عربة مدرعة في هجومها المضاد

ذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في تقرير قدمه للرئيس فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية قد تكبدت خسائر بلغت 1500 عربة مدرعة، بالإضافة إلى الكثير من الجنود خلال هجومها المضاد الكبير.

وقالت وكالة أنباء تاس الرسمية إن التقرير تم تقديمه بمناسبة انقضاء 600 يوم منذ بدء الحرب.

ولا يوجد أي تأكيد من مصدر مستقل للأرقام، ولا تقدم أوكرانيا معلومات بشأن خسائرها، لكن من المعروف أن مدرعات أوكرانية لحق بها أضرار أثناء محاولتها اختراق حقول ألغام زرعتها القوات الروسية.

وكان الرئيس بوتين قد أكد مجددا أمس الأحد، أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تماما"، مشيرا إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد شنت الهجوم المضاد في شهر يونيو الماضي، وأعلنت أنها تحرز تقدما ولكنه بطئ.