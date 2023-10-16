مقتل عامل بطلق ناري على يد أخر بسبب خلافات الجيرة بالصف

لقى عامل مصرعه، نتيجة إصابته بطلق ناري، على يد آخر بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة الصف جنوب محتافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سماع صوت أعيرة نارية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين مقتل "صبري . ب"، عامل، نتيجة إصابته بطلق ناري على يد أخر بسبب خلافات الجيرة بينهما، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.