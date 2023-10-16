الحوثيون يعلنون عن مبادرة لإنهاء جميع الأعمال العسكرية في تعز

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن الاثنين، عن مبادرة لإنهاء كافة العمليات العسكرية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين أن رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط أعلن عن "تقديم مبادرة تنهي كل الجبهات العسكرية من جميع الأطراف في تعز، بما يسهم في استقرار المحافظة وتجنيبها الصراع".

وأوضح المشاط خلال لقاء موسع اليوم بمحافظة تعز، أن المبادرة" تتمثل في أن توقف جميع الجبهات العسكرية، وتحييد المحافظة، على أن تدار تعز بإدارة مشتركة من قبل الجميع".

وتابع "حاولنا بكل ما أوتينا من جهود لتجنيب المحافظة الصراع، وبذلنا كل الجهود، لكن للأسف الشديد قوبلت تلك المحاولات بالرفض".

وأردف المسؤول الحوثي "تعاطينا إيجاباً فيما بعد مع كل المحاولات التي طُرحت من قِبل كثير من الخيرين، حرصاً منا على تجنيب محافظة تعز كل ويلات الصراع، والحروب".

ولم يصدر تعليق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن هذه المبادرة. وتتقاسم جماعة الحوثي مع الحكومة اليمنية السيطرة على تعز، أكبر محافظات اليمن سكانا، فيما يحظى الطرف الأخير بامتياز السيطرة على مركز المحافظة (مدينة تعز).

وتعاني مدينة تعز من حصار مفروض من قبل الحوثيين، منذ مطلع العام 2015، ما أدى إلى تدهور أكبر للوضع الإنساني والصحي، بحسب تقارير حكومية وحقوقية.

وخلال الفترة القليلة الماضية، تكثفت الجهود الدولية والأممية في اليمن، الرامية لوقف إطلاق النار، والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة المستمرة منذ نحو تسع سنوات.