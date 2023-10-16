 موسكو: أوكرانيا تكبدت نحو سريتين من الأفراد قرب كوبيانسك - بوابة الشروق
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موسكو: أوكرانيا تكبدت نحو سريتين من الأفراد قرب كوبيانسك

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 2:12 م
قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت نحو سريتين من الأفراد ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين في اتجاه كوبيانسك في اليوم الماضي.

وأضاف زيبينسكي أن "إجمالي خسائر العدو بلغ نحو سريتين من الأفراد، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وطائرتين مسيرتين وشاحنتين صغيرتين"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي إن المجموعة القتالية دمرت أيضا نظام مدفعية أوكراني من عيار 152 ملم بالنيران المضادة للبطاريات.

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