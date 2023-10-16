مدافع ريال مدريد يلحق بالكلاسيكو بعد خفض عقوبته

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كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الإثنين، قرر خفض عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد، ليلتحق بصفوف الملكي قبل الكلاسيكو أمام برشلونة.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني تخفض عقوبة ناتشو، وبذلك يمكنه المشاركة في الكلاسيكو.

وكانت قد أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف ناتشو مدافع ريال مدريد لمدة 3 مباريات على خلفية طرده في لقاء جيرونا.

وتعرض ناتشو للطرد المباشر بعد تدخله العنيف مع لاعب جيرونا كريستيان بورتو، في لقاء الجولة الثامنة من لاليجا.

وأكدت لجنة الانضباط، معاقبة ناتشو بعد تعمده إيذاء لاعب جيرونا بورتو بالإيقاف لثلاث مباريات، مع تغريم النادي 1050 يورو واللاعب 600 يورو.

وكان من المقرر غياب ناتشو عن ريال مدريد في مباريات أوساسونا، وبرشلونة.