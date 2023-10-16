المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل قمة تاريخية جديدة ويتجاوز مستوى 21 ألف نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم، ليصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليسجل 21032.35 نقطة، وهي قمة تاريخية جديدة للمؤشر بكسر مستوى 21 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.37% ليسجل 5778.65 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.5% ليسجل 3807.99 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد بدأ الأسبوع بتحركات متفائلة، حيث سجل صعودا ملحوظا بنهاية تعاملات أمس، أول تعاملات الأسبوع بنسبة 1.6%، ووصل إلى مستوى 20325 نقطة.

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الجمعية المحلية المصرية للمحليين الفنين، إن السوق سجلت قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات جلسة اليوم، بعد موجة الهبوط العنيف خلال الاسبوع الماضي إثر أحداث الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة الأخيرة، موضحا أن قطاع البتروكيماويات شهد ارتدادا لتسجل أسهم الشركات قمما جديدة لأول مرة في عام 2023، وذلك بجانب ارتفاع سهم بنك التجاري الدولي، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الرئيسى بنحو 2000 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد هبط بشدة عقب اندلاع الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي، لكن عاد مجددا ليحقق ارتفاعات ملحوظة.

وأوضح نبيل، أن وتيرة التسارع السريعة في الصعود الحالي للسوق بدون أخبار جوهرية جديدة تدعم استمرار الصعود، لن يساهم في استمرار ارتفاع البورصة لفترة كبيرة، إلا إذا ظهر خبر جوهري سواء اندماجات أو استحواذات أو تحريك سعر الصرف يدعم ارتفاع السوق إلى مستويات أعلى، متوقعا استمرار ارتفاع السوق على المدى القصير إلى مستوى الـ 21.600 نقطة ثم سيظهر عندها قوى بيعيه، ولكن على المدى الطويل فإن السوق يستهدف مستوى الـ 23 ألف نقطة، خلال الربع الأول من عام 2024.