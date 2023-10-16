كشف محمد النني، لاعب وسط أرسنال، عن أن تجديد عقده مع أرسنال رغم إصابته هو أحد أسعد الأيام في حياته.

تحدث النني في مقابلة أجراها مع موقع "Evening standard" عن تجديد تعاقده مع أرسنال، قائلًا:" لقد كان أحد أسعد الأيام في حياتي، الطريقة التي تحدث بها أرسنال معي، والطريقة التي كان النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار جعلتني أبكي هذا اليوم".

أضاف النني:" نادي أرسنال يعرفون أنني أحبهم بنسبة 100%، ويعرفون أنني لا أريد المغادرة، أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هنا 100%".

أتم النني:" لقد تعرضت لإصابة وكان عقدي على وشك الانتهاء، ولم أستطع اللعب بعدها في الموسم الماضي، وجاءوا مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وقالوا لي.. ما نوع العقد الذي يجب أن نصل إليه؟ نحبك ونريدك أن تبقى، حقًا إنه ناد رائع".