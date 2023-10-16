الجيش الإسرائيلي: مقتل 6 مسئولين رفيعي المستوى من حماس في هجماتنا على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ستة مسئولين رفيعي المستوى من حركة حماس، حتى الآن، في الهجمات التي شنتها قواته على قطاع غزة.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن القتلى بينهم أعضاء في الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس.



وأورد البيان اثنين من أسماء قادة حماس، تردد إنهما متورطان في الهجوم الذي وقع بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، "قُتل قائد مسئول عن الأمن في جنوب قطاع غزة. وقُتل اثنان من الثلاثة في مطلع الأسبوع".



كما ذكر بيان الجيش الإسرائيلي اسمي شخصين بارزين في حماس، تم إعلان وفاتهما الأسبوع الماضي، من بينهما وزير الاقتصاد التابع لحماس، جواد أبو شمالة، وزكريا أبو معمر، الذي قيل إنه كان مسئولا عن العلاقات الدولية.



وتتهم إسرائيل أبو شمالة بإدارة أموال لمسلحي حماس، وقيادة عمليات حماس ضد إسرائيل.



وبالإضافة إلى ذلك، قُتل قائد المراقبة الجوية في مدينة غزة.