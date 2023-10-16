الرئيس الإيراني يطالب بتحقيق سريع في مقتل مخرج سينمائي وزوجته

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حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السلطات على إجراء تحقيق سريع في مقتل المخرج السينمائي البارز داريوش مهرجويي وزوجته، بعدما عثرت ابنتهما على جثتيهما في منزلهما بالقرب من طهران نهاية الأسبوع.

ووجه رئيسي جهات إنفاذ القانون والأمن بالعمل على هذه القضية "بجدية وسرعة مضاعفة"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة اليوم الاثنين.

وقد قتل مهرجويي، أحد أهم المخرجين الإيرانيين، وزوجته وحيدة محمدي فار أول أمس السبت.

وذكر تقرير بصحفية شرق الايرانية أن ابنه المخرج عثرت على الجثتين في منزلهما.

وتعرض مهرجويي وزوجته للطعن بسكين أو بجسم حاد في الرقبة، حسبما نقلت الصحيفة عن الشرطة.

يذكر أن مهرجويي كان أحد رواد الموجة السينمائية الجديدة في إيران والتي قدم فيها الواقعية الجديدة.

وكان فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي في عام 1971 عن فيلمه "البقرة" الذي أخرجه عام 1969 ونال إشادة دولية.