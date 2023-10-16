نتنياهو يدعو الرئيس الأمريكي بايدن لزيارة إسرائيل لإظهار التضامن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة للرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل لإظهار التضامن.

وأكد مكتب نتنياهو اليوم الأحد، "إنه خلال محادثة جرت مؤخرا وسط الصراع مع حماس، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة لبايدن لزيارة إسرائيل".

وأضاف "يجرى عمل الترتيبات لزيارة محتملة في الأيام المقبلة"، بحسب صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

كان بايدن قد وصف هجوم حماس ضد إسرائيل بأنه "إرهاب ويذكرنا بأسوأ ما قام داعش بعمله"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بجانب إسرائيل بعد هجوم حماس، وأنها ستساعدها بكل ما تحتاجه من أجل التأكد من أنها قادرة على الدفاع عن نفسها.

وقام كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين انتوني بلينكن ولويد اوستن بزيارة إسرائيل عقب هجوم حماس الذى يطلق عليه اسم "طوفان الأقصى".