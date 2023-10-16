 إدارة سجن النقب تقتحم أقساما في السجن وتعتدي على الأسرى - بوابة الشروق
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إدارة سجن النقب تقتحم أقساما في السجن وتعتدي على الأسرى

وكالات
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 4:15 م

قالت مصادر لقناة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم، إن إدارة سجن النقب اقتحمت أمس أقساما في السجن واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح، وسحبت منهم الأدوية والأغراض الشخصية.

وذكرت المصادر إن اقتحام السجن أوقع إصابات في صفوف الأسرى الفلسطينيين.

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