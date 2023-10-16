دعوة تركمانستان للانضمام للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

كشف أمين عامّ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، عن توجيه دعوة إلى تركمانستان للانضمام إلى دول التحالف، للعمل مع ممثلي التحالف والذي من شأنه تبادل الخبرات الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء المغيدي بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين، وزير الدفاع أمين مجلس أمن الدولة بتركمانستان بجنتش قوندو قودييف، والوفد المرافق له.

واستمع وزير الدفاع التركمانستاني إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها، وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي، والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب.

وأشاد الوزير التركمانستاني بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها، متشاركاً ومتضامناً مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب هو حلف عسكري إسلامي أُعلن عنه في 15 ديسمبر 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، يهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته، حسب بيان إعلان التحالف.

ويضم التحالف العسكري الإسلامي 41 دولة مسلمة، تشارك في عملية التخطيط واتخاذ القرار، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة مقرها العاصمة السعودية الرياض.