قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر على مدار التاريخ ومواقفها ثابتة واضحة في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على حل القضية.



وأضاف خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن مصر طرحت تنظيم قمة إقليمية دولية بشأن القضية الفلسطينية ستعقد يوم السبت المقبل، وهناك استجابة عالمية كبيرة لدعوة الرئيس السيسي.



وأوضح أن هناك دولا عربية وغربية أعلنت المشاركة في القمة الإقليمية الدولية، منوهًا بأن عادة الدولة المصرية أن تتحمل المسئولية ودعم القضية الفلسطينية، هذا إلى جانب دعم الإعلام المصري الكامل للأشقاء في فلسطين، وهو عكس ما يفعله الإعلام الغربي الذي يعادي القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن تعامل الإعلام الغربي مع الأحداث الأخيرة في الدولة الفلسطينية، أسقطه رأسا على عقب في شرح الحقائق، مؤكدًا أنه إعلام معاد، ولا ينقل الحقائق.



ولفت إلى أن الإعلام الغربي بداية من «بي بي سي»، التي قررت منع العاملين بها من دعم فلسطين، مع الحق لهم فقط في دعم الكيان الصهيوني، خاصة الشبكة العربية، على الصفحة الشخصية الخاصة بهم، والتهديد بالفصل من العمل حال دعم فلسطين، كذلك «بي بي سي» الإنجليزية، الداعمة للكيان الصهيوني، معقبًا: «هنا سقطت الأقنعة وهي دي الحقيقية وهدفهم التضليل، المهم لا يدعم أحد من داخل الصحيفة فلسطين».



هذا إلى جانب تبني بي بي سي روايات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وعدم إظهار الحقيقة الكاملة للدمار في قطاع غزة، مضيفًا: «لدرجة التمثيل على الهواء بشأن صواريخ غزة وما تسببه هذه الصواريخ من فزع، ثم نشر أكاذيب ثم الاعتذار»، بالإضافة إلى فصل صحيفة الجارديان فصلت أحد الصحفيين، بعد عمل دام لمدة 40 عاما، بعد الحديث عن نتنياهو وإدانته لما يحدث في قطاع غزة.