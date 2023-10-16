بريطاني عضو بتنظيم داعش يعترف بالذنب في تهم الإرهاب

أقر بريطاني اعتنق الإسلام -مشتبه بأنه عضو من فرقة القتل التي يطلق عليها "البيتلز" تابعة لما يسمى بتنظيم داعش- بالذنب في تهم الإرهاب الموجهة إليه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إين ليزلي ديفيس - 39 عاما، كان تم ترحيله من تركيا في أغسطس الماضي، بعد أن قضى سبع سنوات ونصف السنة في السجن بسبب عضويته في داعش.

ولدى وصوله إلى مطار لوتون اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب وجرى اتهامه بثلاث جرائم.

وقبيل محاكمته المقررة أمام محكمة أولد بايلي دفع الفريق القانوني لديفيس بأنه يجب إسقاط القضية لأنه لا يمكن محاكمته مرتين بنفس التهمة.

كما تم اتهام السلطات البريطانية بـ "إقناع" نظيرتها التركية بترحيله وذلك في محاولة فاشلة من جانب وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل للترتيب لتسليمه بعد ذلك للولايات المتحدة حيث جرى محاكمة اثنين آخرين بخلية البيتلز.

وفي المرافعة القانونية، أشار محامي الدفاع مارك سامرز إلى "شبح الاشتباه حول تورط ديفيس في خلية البيتلز بدأ من عام 2014 وما بعد.

وتم إبلاغ المحكمة أن ذلك تسبب في أن يشكو ديفيس من سوء المعاملة في سجنه التركي بعد مقابلته من قبل ضباط الاستخبارات البريطانيين.