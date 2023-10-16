 خالد مشعل: من بين الأسرى الإسرائيليين ضباط رفيعو المستوى من فرقة غزة - بوابة الشروق
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خالد مشعل: من بين الأسرى الإسرائيليين ضباط رفيعو المستوى من فرقة غزة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:04 م
قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال، منوهًا إلى أن «بينهم أطفال وشيوخ ومرضى كبار سن، إضافة إلى من أمضى 45 عامًا في تلك السجون».

وأضاف في لقاء لتليفزيون «العربي»، مساء الاثنين، أن أحد دوافع وأهدف معركة «طوفان الأقصى» ارتبطت بأخذ أسرى إسرائيليين من الجنود والضباط، معقبًا: «حتى نبيض السجون الصهيونية من أبناء شعبنا، والمقاومة لديها ما يكفيها مما تبادل به أسرانا في سجون الاحتلال».

وعن موقف المدنيين وأصحاب الجنسيات الأخرى المحتجزين لدى حماس، أوضح أنه أمر طرحته بعض الدول والأطراف الوسيطة على الحركة.

وأكمل: «قيادة الحركة قالت إن القيادة ستعالجه بمسئولية، هناك فرق بين العسكريين الذين أسرناهم من فرقة غزة وفيهم رتب عالية وضباط، وهناك مدنيون من جنسيات أخرى في مسرح المعركة».

واستطرد: «العسكريون لهم حسابات والمدنيون وذوي الجنسيات الأخرى لهم حسابات أخرى، وقيادة حماس تتعامل وفق القانون الدولي الإنساني وقيمها وأخلاقها».

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