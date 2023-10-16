مباحثات هاتفية بين بشار الأسد وبوتين تتناول سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتبت الرئاسة السورية عبر قناتها على «تليجرام»، اليوم الاثنين: «اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسد وبوتين، بحثا فيه سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت الرئاسة السورية، أن الرئيسين شددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع ووقف القصف والتهجير، الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في غزة.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى»، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.