لاتفيا تغلق نقطتي عبور حدوديتين مع روسيا

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قال وزير داخلية لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكيس، إن لاتفيا أغلقت مؤقتا نقطتي عبور حدوديتين ردا على قرار روسيا بتقييد دخول المدنيين الأوكرانيين للمطار في موسكو وإحدى نقاط العبور مع لاتفيا.

وأضاف الوزير، لشبكة لاتفية اليوم الاثنين، أنه تم إغلاق نقطتي بيديدزي وفينتولي للتفتيش بنجاح.

وكانت روسيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه سوف يتم السماح للمدنيين الأوكرانيين بدخول روسيا عبر نقطتين حدوديتين فقط ابتداء من اليوم الاثنين، وهما مطار شيريميتيفو في موسكو ونقطة فيننتولي للتفتيش مع لاتفيا.

وأعلنت لاتفيا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حين ذاك أنها سوف تغلق نقطتي بيديدزي وفينتولي الحدوديتين.

وقالت لاتفيا، إن روسيا تحاول تقسيم الاتحاد الأوروبي وإثارة التوترات على حدودها.