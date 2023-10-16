بوتين: مستعدون للتفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ليست ضد التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا، لكن كييف هي التي "أخلت بجميع الترتيبات" وليست مستعدة للتفاوض.

وأضاف بوتين، لمجموعة "تشاينا ميديا جروب" الصينية في مقابلة نُشرت على الموقع الالكتروني للكرملين، "فيما يتعلق بما يجب القيام به وكيف يتعين القيام به من أجل إنهاء الصراع بالوسائل السلمية: لم نكن أبدا ضد ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين إنه "في ربيع عام 2022 في إسطنبول، توصل الجانبان عمليا إلى اتفاق، مع مراعاة توفير المصالح الأمنية المشروعة لروسيا".

وأضاف بوتين "طرح الجانب الأوكراني مطالب صارمة للغاية فيما يتعلق بالأمن، وقبلناها تقريبا. ولكن بمجرد سحبنا قواتنا من العاصمة الأوكرانية كييف، أخل الجانب الأوكراني بجميع الترتيبات".

وقال بوتين "أعلنوا أنهم سيسعون إلى هزيمة روسيا وتحقيق النصر في ساحة المعركة، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وشنوا عملية عسكرية نشطة، ما يسمى بالهجوم المضاد، واستمرت منذ 4 يونيو الماضي. ولم يتم تحقيق أي نتائج حتى الآن سوى الخسائر الفادحة".

وقال بوتين "للأسف، الجانب المعارض لا يريد الدخول في أي مفاوضات. وفي الواقع، أصدر رئيس أوكرانيا مرسوما يحظر على أي شخص إجراء أي مفاوضات معنا. كيف يمكننا إجراء مفاوضات إذا كانوا غير راغبين في ذلك بل أصدروا مرسوما يحظر مثل هذه المفاوضات ؟"

وأضاف بوتين "إذا كان الجانب الأوكراني على استعداد لذلك، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو إلغاء المرسوم والإعراب عن الاستعداد للمفاوضات".

وقال بوتين "نحن مستعدون [للتفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا]، بما في ذلك على أساس المقترحات التي قدمها أصدقاؤنا الصينيون"، في إشارة إلى خطة السلام للتسوية الأوكرانية التي اقترحتها بكين في وقت سابق من العام الجاري.