يسابق ثنائي الأهلي، عمرو السولية ومحمود متولي، الزمن للتعافي من الإصابات العضلية، التي تبعدهما عن الملاعب منذ فترة طويلة.

ينفذ الثنائي في الفترة الأخيرة، ثلاث خطوات، أوضحها أحمد جاب الله، طبيب الفريق، قائلا إن السولية ومتولي، يؤديان مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص.

أشار طبيب الأهلي إلى أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الماضية.

وأكد جاب الله أيضا، أن هناك تقدما كبيرا في حالة الثنائي، تمهيدا لانتظامهما بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة سيمبا، يوم الجمعة المقبل، في تنزانيا، بذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي.