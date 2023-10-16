يعقوب السعدي: محمد هاني لاعب متهور وطرده مستحق في قمة مصر والجزائر

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اتفق يعقوب السعدي، مقدم البرامج الرياضية بقناة أبوظبي الرياضية مع قرار حكم مباراة مصر والجزائر بطرد محمد هاني.

وأشهر الحكم الإماراتي يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني بعد احتكاكه مع أحمد توبة الظهير الأيسر في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وصرح السعدي:" عقوبة طرد محمد هاني مستحقة، دخوله على توبة لاعب الجزائر كان متهورًا، وحكم المباراة ثبت قراره رغم طلب تقنية الفيديو بالعودة لمشاهدة لقطة الالتحام بين هاني وتوبة".

الشوط الأول من القمة العربية بين مصر والجزائر انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

المنتخب الوطني يخوض خلال فترة التوقف الدولية بشهر أكتوبر الجاري معسكر مغلق في الإمارات، ضمن خطة الإعداد لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا 2024.