إندونيسيا تعفي القادة المحليين من الحد الأدنى للسن في انتخابات الرئاسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة الدستورية الإندونيسية في صالح استئناف لخفض الحد الأدنى للسن للمرشحي لمنصب الرئيس ونائب الرئيس الذين لديهم خبرة قيادية إقليمية، مما يمهد الطريق أمام المتنافسين الأصغر سنا بما في ذلك نجل الرئيس.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت المحكمة في حكمها اليوم الإثنين، إنه في ظل هذا القرار لايزال يمكن لأي مرشح دون الأربعين عاما خوض السباق الانتخابي.

وبالنسبة لهؤلاء الذين ليس لديهم خبرة قيادية إقليمية –مثل شغل منصب محافظ أو عمدة- لايزال يجب أن يكونوا في الأربعين من العمر على الأقل حتى يصيروا مؤهلين لخوض السباق الانتخابي لأعلى منصبين في البلاد.

ورأس كبير القضاة أنور عثمان –وهو صهر الرئيس جوكو ويدودو- إجراءات نظر القضية. ويأتي الحكم فيما من المقرر أن يبدأ تسجيل المرشحين خلال ثلاثة أيام ويستمر حتى 25 أكتوبر.

يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية نهائي وملزم. وهذا يعني أنه يجب على مفوضية الانتخابات تعديل عمليتها الانتخابية بناء على الحكم وتقديمها للبرلمان كإجراء شكلي.