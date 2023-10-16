أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في تقرير لها، أن "الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة، بين مايو2021 وأغسطس 2023، تشكل جريمة حرب، وإن الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ينتهك القانون الدولي".



وتوضح اللجنة أن "هذا التقرير تم إنجازه قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة ويغطي الفترة، من مايو2021 إلى أغسطس 2023"، وفقا لوكالة سبوتنيك.



ويشير التقرير أيضا إلى أن "الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية (في غزة) لم تكن متناسبة مع الميزة العسكرية، وبالتالي فإن هذه الأعمال تشكل جريمة حرب". وبالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن "الحظر على استيراد المواد الغذائية والإمدادات يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".



وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".