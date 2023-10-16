قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، إن المستشفيات في قطاع غزة تتعرض لقصف متواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن هناك مرضى وآلاف النازحين بالمستشفيات.

وأضاف في تصريحات لقناة CNN الأمريكية، أن الأغذية والماء والدواء والوقود تعاني من نقص شديد، مؤكدا أن المستشفيات تواجه إغلاقا وشيكا بسبب نقص الوقود.

وتابع: «الدمار الشامل في جميع أنحاء غزة هائل، لم نشهد أمرا كهذا من قبل.. هذا أمر غير مسبوق ولا مثيل له».

وذكر أن المستشفيات في غزة لديها ما يكفي من الوقود ليوم الاثنين فقط، وربما لليوم التالي، متابعا: «من المهم أن نعرف أن المستشفيات لا يمكنها العمل بدون وقود».

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية «طوفان الأقصى»، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.