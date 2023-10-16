نتنياهو: نتصدى لمحاولة القضاء على إسرائيل وإبادتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعرضت لهجمات نازية في السابع من أكتوبر.

وأضاف في كلمة له أمام الكنيست، اليوم، أن هذه الهجمات خلّفت ألما كبيرا لدى الإسرائيليين، متحدثا عن أن جيشه يعمل على التصدي لمحاولة القضاء على إسرائيل وإبادتها.

وزعم أن إسرائيل لديها قدرات كبيرة للانتصار على من يستهدفها، متابعا: «لدينا دولة قوية وجيش قوي وشعب قوي وسوف ننتصر في النهاية».

وشدد على أن جيشه جاهز بشكل دائم على الجبهة الشمالية ومواجهة أي محاولة للاختراق من هناك.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على قطاع غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.