رئيس جامعة الأقصر يترأس مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على تنظيم المؤتمر الدولى الأول لشباب الباحثين في الفترة من 15-16 أبريل 2024 م، على أن يتم دعوة طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية والأجنبية للمشاركة في المنتدى الذي سيتناول الاتجاهات الحديثة في علوم اللغة والترجمة.

ووافق أعضاء المجلس على تدشين مبادرة مجتمعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم من مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى مساعدة الأسر على حل مشاكلهم من خلال رفع وعي الأسرة في عدة محاور، منها رفع الوعي المجتمعي بذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وأقاربهم بشكل خاص.

جاء وذلك في إطار دور الجامعة التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات والقضايا المجتمعية التي تؤرق المجتمع، تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ولحماية الفئات الأكثر احتياجاً ومد شبكات الحماية الاجتماعية.