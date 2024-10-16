 منتخب المغرب للكرة الشاطئية يبدأ تدريباته استعدادا لكأس الأمم الأفريقية - بوابة الشروق
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منتخب المغرب للكرة الشاطئية يبدأ تدريباته استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 7:01 م

خاض منتخب المغرب للكرة الشاطئية أولى تدريباته على الملعب الفرعى، و ذلك استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية.

وتقام البطولة على الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

 


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