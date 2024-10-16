 سيراميكا يجهز حسين السيد لمواجهة الأهلي في السوبر - بوابة الشروق
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سيراميكا يجهز حسين السيد لمواجهة الأهلي في السوبر

الشروق
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:57 م

وضع أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، برنامجًا لتجهيز حسين السيد الوافد الجديد من المصري من أجل تجهيزه لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي المقرر لها 20 أكتوبر الجاري في الإمارات.

وانضم حسين السيد لسيراميكا في صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن المصري بالتراضي، ليدعم الجبهة اليسرى للفريق في الموسم الجديد.

وحرص أيمن الرمادى على وضع برنامج خاص لحسين السيد من أجل تجهيز اللاعب بدنيا وفنيا للدفع به بشكل رسمي في تشكيل الفريق أمام الأهلى، خاصة في ظل عدم جاهزية محمد شكرى الذى يواصل التأهيل من إصابة الرباط الصليبى.


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