

يقدم مركز إبداع قبة الغوري بمنطقة الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة (الحضرة المصرية) في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة بالاهتمام بفنون التراث.

وتعكس الفرقة طقوس من مختلف الأماكن الجغرافية في مصر، فضلًا عن أنها تستهدف محبي التصوف وإحياء محبة النبي وآل بيته، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعزيز القيم الدينية.

ويغلب على الفرقة وملابسها اللون الأبيض والذي يدل على النقاء والطهر والسمو الروحي، ولباس الفرقة الأساسي هو الجلابية مع العمامة كغطاء للرأس، ومنشدين الفرقة من مختلف الطرق والساحات والمشايخ المختلفة التي تعكس تنوع المنشدين، وخلفياتهم من صعيد مصر إلى قاهرة المعز.