أعلنت وزارة النقل الأمريكية، الثلاثاء، تغريم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" 4 ملايين دولار، بسبب أزمة تتعلق بـ"انتهاك الحقوق المدنية لمسافرين يهود".

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الشركة الألمانية تعرضت لغرامة هي الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بانتهاك الحقوق المدنية، بعد "التمييز" ضد 128 مسافرا يهوديا، بحسب شبكة الحرة الأخبارية الأمريكية.

تعود الواقعة إلى مايو 2022، حين منعت شركة الطيران 128 مسافرا يهوديا يرتدون الزي التقليدي لليهود الأرثوذكس، من الصعود كمجموعة إلى طائرة كانت متجهة من نيويورك الأميركية إلى بودابست المجرية، في رحلة تتوقف بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بسبب "سوء السلوك المزعوم" لبعض الركاب.

وقالت وزارة النقل إنه "على الرغم من أن العديد من الركاب لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض ولم يسافروا معا، فإن الركاب الذين تمت مقابلتهم من قبل محققي وزارة النقل، ذكروا أن شركة لوفتهانزا عاملتهم جميعا كما لو كانوا مجموعة واحدة، وتم منعهم من الصعود على متن الطائرة بسبب السلوك السيئ المزعوم من قبل عدد قليل منهم".

وأضاف البيان أن "لوفتهانزا تنفي أي إيحاء بأن أيا من موظفيها قد تورط في أي شكل من أشكال التمييز".

وأعربت الشركة عن أسفها للظروف التي أدت إلى قرار منع الركاب من الصعود، واعتذرت علنا في عدة مناسبات، وفقا لما جاء في بيان وزارة النقل الأمريكية.