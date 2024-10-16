مسئول بصحة غزة: الاحتلال يمارس عملية تضليل كبيرة بحديثه عن إدخال مساعدات إلى الشمال

قال المدير العام بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس عملية تضليل كبيرة بحديثها عن إدخال مساعدات ومواد طبية إلى شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان لليوم الثاني عشر على التوالي».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، اليوم الأربعاء، أن «قوات الاحتلال لم تسمح إلا بإدخال جزء يسير من الوقود فقط عبر منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد مناشدات كثيرة لإنقاذ الوضع الصحي في شمال قطاع غزة».

وأشار إلى «منع الاحتلال دخول الدواء لمستشفيات الشمال حتى الآن، وسط ارتكابه مجازر مروعة بحق المواطنين المحاصرين، وهدم المنازل على رؤوسهم».

وأوضح أن المستشفيات الثلاثة العاملة في شمال قطاع غزة تتعرض لضغط شديد؛ بسبب كثرة الشهداء والإصابات، حيث تحتاج إلى تدخل طارئ لتزويدها باحتياجها، وفتح ممر آمن لإجلاء الجرحى تجاه محافظة غزة».

ووفقا لبيانات صادرة عن الجهات الطبية والدفاع المدني في القطاع، تحاصر قوات الاحتلال ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني داخل شمال غزة، بعدما فصلت الطريق بين محافظتي غزة والشمال.

وتقول البيانات إن ما يقرب من 400 شهيد قضوا نتيجة العدوان المتواصل على شمال غزة منذ الخامس من أكتوبر الحالي، واحتلال الجنود الإسرائيليين أجزاء واسعة من شمال قطاع غزة، وسط حالة تدمير هائلة للبنى التحتية والمنازل والمنشآت.