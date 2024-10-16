مسئول أمريكي: نشعر بالقلق إزاء التهديدات الكورية الشمالية

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وحلفاءها قلقون إزاء التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى تزايد دعمها العسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، ولكنه لا يستطيع أن يؤكد مزاعم أوكرانية بأن بيونج يانج ترسل جنودا للقتال من أجل روسيا.

وكان كامبل، يتحدث مع الصحفيين بعد إجراء مباحثات مع نظرائه الكوريين الجنوبيين واليابانيين بشأن إنعاش حملة ضغط دولية على كوريا الشمالية، التي تراجعت خلال الأعوام الأخيرة في ظل تعمق الانقسام في مجلس الأمن الدولي.

وكانت واشنطن وسول وطوكيو، قد أعلنوا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، خطط مع 8 حكومات غربية لتدشين فريق جديد متعدد الأطراف لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.

وأشار كامبل، إلى وجود دلالات على تعزيز كوريا الشمالية لدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا بالذخيرة والصواريخ، مضيفا: "هذا الأمر يحدث مزيدا من الاضطرابات في أوروبا".

وأضاف أن الولايات المتحدة مازالت تقيم التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل جنودا.

وتابع: "نحن قلقون بشأن هذه التقارير.. ولقد اتفقنا أننا سوف نستمر في مراقبة الوضع عن كثب".