غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ أيام

أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن 3 غارات جوية استهدفت مجمعا سكنيا في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذار أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا فيه إلى إخلاء مبنى في المنطقة.

وقال شهود لوكالة "رويترز" للانباء، إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أيام. وسمع الشهود دوي انفجار وشاهدوا عمودا من الدخان.

وأصدر جيش الاحتلال تحذيرا لسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالبهم بالابتعاد عن أماكن محددة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، خريطة على منصة "إكس"، أشار فيها إلى أن المتواجدين في مبنى محدد على الخريطة، يقع في حارة حريك، هم "بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".

وجاء في المنشور: "إنذار عاجل جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت إسرائيل قد امتنعت عن استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية، منذ الخميس، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك بسبب "طلب أمريكي".

وفي وقت لاحق الأربعاء، قال جيش الاحتلال إنه "أغار على مستودع أسلحة استراتيجية لحزب الله تم تخزينها تحت الأرض، في الضاحية الجنوبية في بيروت".

وجاء في بيان نشر على "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية على وسائل قتالية استراتيجية لحزب الله، تم تخزينها داخل مستودع تحت الأرض في الضاحية الجنوبية".

وقال جيش الاحتلال إنه "قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية إصابة المدنيين، شملت إنذارات مسبقة للسكان".