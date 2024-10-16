بيراميدز ردا على الزمالك: انتوا اللي عليكوا علامة استفهام

رد محمد ناجي جدو، المدرب المساعد في الجهاز الفني لنادي بيراميدز على تصريحات أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، بعد تصريحاته بشأن التعامل بين الناديين.

وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه في موقع تويتر: "الكابتن أحمد سليمان طلع امبارح وهاجم بيراميدز وأندية الشركات قال علامات استفهام علي بيراميدز عشان مش بيدوهم لاعيبة وانهم بيشتروا لاعيبه وأنهم بيصرفوا كتير وبيدخلهم فلوس قليله ومش بيسيبوا لاعيبة تحترف".

وأضاف: "أولًا بيراميدز أداهم عمر جابر ودونجا وعبدالله السعيد وهما دلوقتي احسن لاعيبه في الزمالك وهل لو بيراميدز كلم الزمالك انهم عايزين زيزو مثلا الزمالك هيوافق؟ وماسيبتش زيزو يحترف ليه؟".

وتابع: "ثانيا طبييعي ان بيراميدز يشتري لاعيبه ويقوي القايمة زي كل الفرق.. ثالثا ممكن تقولنا يا كابتن أحمد الزمالك بيصرف كام وبيدخله كام وهل بيكسبوا فلوس من الكوره اكيد لا".

وأكمل: "الزمالك دفع اكتر من مليار جنيه غرامات بس! فممكن تقولنا الكوره في الزمالك بتكسب كام.. رابعًا من أول المجلس نجح في الانتخابات وكل لقاء تليفزيوني من أول الرئيس لأصغر عضو بيتكلم عن رمضان وعايزين رمضان صبحي مع انه متعاقد مع النادي لمدة 3 سنوات".

وأتم محمد ناجي جدو تصريحاته قائلًا: "دي حاجة عمري ماشوفتها في اي حتة في العالم لا في مصر ولا بره مصر ان مسئولين نادي بيتلمكوا عن لاعب في نادي تاني وتعاقده ساري لمده ٣ سنوات بصراحة انتوا اللي عليكم علامات استفهام".