الاتحاد الأوروبي يستضيف دول الخليج في بروكسل لإجراء مباحثات بشأن الأزمات والتعاون

من المقرر أن يلتقى مسئولون بارزون من منطقة الخليج بنظرائهم من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء في بروكسل، في أول قمة تجمع المنظمتين الإقليميتين.

ويستضيف القمة أمير قطر تميم بن آل ثاني بجانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ويشار إلى أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي أصبحت تمثل أهمية متزايدة للاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة.

ويشار إلى أن واردات الوقود المعدني من المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتغير الجذري في موارد إمدادات الطاقة بأوروبا.

وعلاوة على الطاقة، من المرجح أن تتطرق المباحثات إلى مواضيع شائكة بصورة أكبر مثل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وإدانة أعمال روسيا والصراع في الشرق الأوسط والسياسة المتعلقة بالتأشيرات.

كما سوف تشمل المباحثات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التجارة بين الكتلتين 170 مليار يورو (186 مليار دولار) خلال عام 2023، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.