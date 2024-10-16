محمود محيي الدين: العالم يمر حاليا بالموجة الرابعة من أزمة الديون التي وصلت لمستويات مفزعة

محمود محيي الدين يطالب بتأسيس نادي القاهرة على غرار نادي باريس لوضع الحلول لمواجهة مخاطر الديون

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون التي تمثل إنذارًا مبكرًا بسبب ما وصلت إليه من مستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة.

جاء ذلك خلال عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوي الأول "منتدى القاهرة"، اليوم الأربعاء، والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، إذ يعد الحدث الدولي الأول من نوعه، والذي يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر.

واقترح "محيي الدين"، تأسيس نادي القاهرة الذي يتعامل مع كل العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التي يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، مطالبًا أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه.