عقد ندوة لتعزيز الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه تم عقد ندوة بمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري في دمنهور، وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، وبحضور 19 من أئمة المساجد التابعين لمديرية أوقاف البحيرة.

وركزت الندوة على مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في مجال محدودية الموارد المائية، وتوجيه الأئمة إلى أهمية نشر الوعي حول هذه القضية المحورية في خطبهم وتوجيهاتهم المجتمعية.

كما تم التأكيد على دور الأئمة في غرس ثقافة الحفاظ على المياه بين المواطنين، بما يسهم في ترسيخ قيم المسئولية المجتمعية تجاه الموارد الطبيعية الأساسية.