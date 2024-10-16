 أمريكا تحذر إسرائيل من الوضع الإنساني في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تحذر إسرائيل من الوضع الإنساني في قطاع غزة


نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 9:07 ص

دعت الحكومة الأمريكية الثلاثاء إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير فى غضون 30 يوما.

وحذرت من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن هناك مخاطر من انتهاك قوانين المساعدات العسكرية الأمريكية، مما قد يعرض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل للخطر، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدا لما أشارت إليه تقارير إعلامية سابقة.

لكن الوزارة لم تجب عن سؤال حول العواقب المحددة إذا لم تمتثل إسرائيل لهذا الطلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في واشنطن: "ما نريده في النهاية هو رؤية نتائج. هذه ليست مسألة بيان بلاغي، ولا ترتبط بتهديدات من أي نوع".
 

 
 


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