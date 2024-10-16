جيش الاحتلال يعلن تدمير البنية التحتية لوحدة الرضوان التابعة لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه استهدف عدداً من الأهداف التابعة لحزب الله في مدينة النبطية، وتفكيك البنية التحتية تحت الأرض التي تستخدمها قوات الرضوان التابعة للجماعة في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، أنه "قوات الجيش تواصل عملياتها المحدودة والمحددة والدقيقة ضد البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وقد عثرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونفذت غارات مستهدفة على شبكة كبيرة من البنية التحتية تحت الأرض وممرات الأنفاق التي شملت أماكن سكنية ومستودعات أسلحة، وعثرت على كمية كبيرة من الأسلحة"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وزعم أن "الهدف من هذه البنية التحتية هو مساعدة قوات الرضوان كجزء من خطة حزب الله غزو الجليل. وكانت شبكة الأنفاق مدمجة في قلب المدينة، تحت منازل المدنيين".

وأعلن أنه "صباح اليوم الأربعاء، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفكيك شبكة الأنفاق، كما ضرب سلاح الجو الإسرائيلي العشرات من الأهداف لحزب الله في منطقة النبطية التي تشمل مواقع البنية التحتية، ومراكز قيادة حزب الله، ومنشآت تخزين الأسلحة، التي وضعها حزب الله بجوار البنية التحتية المدنية".