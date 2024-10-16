قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الجلالة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا الحادث أدمى قلوب الجميع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حجم التطوير الكبير في الطرق لا تزال هناك حوادث.

وأضاف أن وتيرة الحوادث قلّت بصورة كبيرة عن الفترة السابقة، لكن هناك مساحة أكبر لموضوع الرقابة على السائقين، وضرورة أن يكون هناك تفتيش دوري ومستمر وليس فقط مع تجديد الرخص.

وشدد على ضرورة إجراء ذلك على سائقي الحافلات بصورة مستمرة ودورية وأكثر كثافة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أن حادث الجلالة خطأ بشري من سائق الحافلة، مؤكدا أن الدولة ستتحرك في هذا الأمر للعمل على تقليص الحوادث.