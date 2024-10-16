قصور الثقافة تصدر العدد الجديد من مجلة مصر المحروسة الإلكترونية

صدر العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، المعنية بالآداب والفنون، وتصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

في مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح عن رواية "تاج شمس" للروائي هاني القط، تلك الرواية التي تتناول قضايا إنسانية تخرج من سمة المحلية إلى فضاء العالمية، ويتجلى ذلك واضحا في تشعب الخيوط الدرامية والتقاطعات التراجيدية وتصارع الشخصيات الرئيسية من أجل الوجود، وعدم تحديد الكاتب للزمان والمكان.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تواصل الدكتورة فايزة حلمي الكتابة عن مقال الكاتب ليون هو، بعنوان "أشياء يجب القيام بها عندما تريد التّخلي"، وتطرح هذا الأسبوع أسباب الكاتب الخاصة بشعور الإنسان بالبؤس عند التخلي عن شيء ما أو الاقلاع عن عادة معينة خاصة في الأوقات الصعبة نتيجة الشعور بالضعف وعدم الاستحقاق.

ويكتب الدكتور حسين عبد البصير وفي باب "ملفات وقضايا" مقالا بعنوان "الحكم الثيوقراطي والحكم الديموقراطي" ويفرّق فيه بين نوعي الحكم، ويقارن بينهما في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرة كل نوع إلى تلك القضايا وموقفها منه.

وفي باب "دراسات نقدية" يناقش أكرم مصطفى كتاب" خزانة شهرزاد" للباحثة المغربية سعاد مسكين، ويرى أن الباحثة لم تتعامل مع نص ألف ليلة وليلة من منظور علم اجتماع الأدب فقط، بل تعامل مع طرائق السرد من خلال تناول موضوع" الأجناس الأدبية".

ونتابع في أبواب العدد الصادر بإشراف الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة مواد متنوعة، فنقرأ في باب "فن تشكيلي" مقالا للدكتورة هبة الهواري عن الفنانة راندة فخري، وتتحدث خلاله عن لوحاتها ذات التراكيب الفذة والثنائيات المدهشة نتيجة دراساتها المتعمقة للطبيعة والحيوانات والنباتات ودروس التشريح الرصينة والصورة التي تصنعها في خيالها، بجانب اعتمادها على فن الديكوباچ، واستخدام التوال في الرسم.

أما في باب "كتب ومجلات" تتناول هبة الله معوض موضوع فن الباليه وأعلامه، وتاريخه ومدارسه، من خلالها تقديم قراءة في كتاب "تذوق فن الباليه"، بطريقة ممتعة تجعل القارئ يتذوق هذا الفن.

فيما تواصل الكاتبة أمل زيادة طروحاتها في باب "خواطر وآراء"من خلال مقال" في كوكب تاني"، الذي تطرح من خلاله قضايا اجتماعية يومية تناقش فيها القارئ الذي تطلب منه في بداية كل مقال أن يرافقها إلى كوكب آخر هروبا من مأساوية الواقع، مع محاولة وضع حلول.