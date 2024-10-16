شولتس يؤكد استعداده للتحدث مع بوتين حول إحلال سلام عادل في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تحقيق سلام عادل في أوكرانيا.

وخلال بيان حكومي حول القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل، قال شولتس، في برلين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا أعلن عن ضرورة عقد مؤتمر سلام جديد بمشاركة الرئيس الروسي.

وأضاف السياسي المنتمي، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لهذا السبب، عندما يُطرح السؤال حول ما إذا كنا سنتحدث مع الرئيس الروسي، نجيب: نعم، هذا هو الحال أيضًا".

وشدد شولتس، على أن هناك مبادئ واضحة يتبعونها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك قرارات على حساب أوكرانيا ودون التنسيق مع أقرب شركائنا.

وفي الوقت نفسه، ذكر المستشار الألماني، أن عددًا لا يحصى من الجنود الروس يروحون كل يوم "ضحايا للجنون الإمبريالي للرئيس الروسي.

وتابع شولتس: "هم أيضًا ضحايا لسياساته التي تهدف إلى توسيع بلاده. وهو أمر يجب ألا يتكرر بهذه الطريقة في أوروبا".