زامبيا توافق على بناء محطة كهرباء جديدة تعمل بالفحم

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وافقت الحكومة الزامبية على بناء ثالث محطة كهرباء تعمل بالفحم في ظل أزمة نقص الكهرباء التي تعاني منها بسبب موجة الجفاف القوية التي أدت إلى تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات المائية.

وقالت وكالة الإدارة البيئية الزامبية في بيان اليوم إنها وافقت في الشهر الماضي على مشروع محطة الطاقة الحرارية بقدرة 300 ميجاوات.

ستقام المحطة على بعد 330 كيلومتر جنوب العاصمة لوساكا، وهذه المحطة مملوكة لشركة مولونجوا باور ليمتد التي تتقاسم ملكيتها شركتا باور كول وجيانجسو إيترن كومباني الصينية.

تكافح زامبيا لمواجهة تداعيات ظاهرة النينو التي سببت موجة جفاف ممتدة قلصت بشدة إنتاج الكهرباء من المحطات المائية التي تنتج حوالي 85% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهو ما أدى إلى قطع الكهرباء لفترات تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وفي يوليو الماضي وافقت زامبيا على إقامة ثاني محطة كهرباء تعمل بالفحم في البلاد. وفي أغسطس الماضي أعلنت شركة مولونجوا باور ليمتد اعتزامها إقامة محطة كهرباء تعمل بالفحم.