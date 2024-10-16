رئيس الوزراء: سبتمبر سجل رقما أكبر من ممتاز في تحويلات المصريين بالخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن شهر سبتمبر الماضي سجّل رقما أكبر من ممتاز بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن سبتمبر كان من بين أكثر الأشهر في حجم التحويلات بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار.

وعبر عن تطلعه لأن تظل الأمور مستقرة، باعتبار أن مواصلة السياسة النقدية مسارها في هذا السياق فهذا يعكس الثقة في استقرار سعر الصرف.

في شأن آخر، تحدث مدبولي عن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلًا إنها دائما ما تكون طويلة المدى، وبالتالي فهي تتجاوز أمد الصراع القائم الذي سيظل مؤقتا مهما طال.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية شهدت نموًا هائلًا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا النمو سيتزايد مع المشروعات التي يتم توقيعها هناك.

وأفاد بأن اجتماعًا سيُعقد غدًا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المنطقة.