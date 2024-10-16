الشرطة البرازيلية تطالب بإعادة أنصار بولسونارو من الأرجنتين

طالبت الشرطة الاتحادية في البرازيل بالعمل على إعادة عشرات الأشخاص الذي فروا من البلاد بعد اتهامهم باقتحام مكاتب حكومية العام الماضي، في محاولة مزعومة لإعادة الرئيس السابق جاير بولسونارو إلى منصبه، حسبما ذكر مصدران مقربان من الشرطة لوكالة أنباء (أسوشيتد برس) اليوم الأربعاء.

وأرسلت الشرطة طلبها إلى رئيس المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، الذي أحاله بدوره إلى وزارة العدل، وفقا للمصدرين اللذين تحدثا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما.

وقال أحد المصدرين إن الطلب يستهدف 63 شخصا يعتقد أن معظمهم في الأرجنتين المجاورة.

ويشرف دي مورايس على التحقيقات المكثفة في الاضطرابات التي شهدتها العاصمة برازيليا في الثامن من يناير، ومنع المشتبه بهم والمدانين من مغادرة البلاد.

وينفي بولسونارو، الذي يخضع للتحقيق هو أيضا، ارتكابه أو أنصاره أي مخالفات، ويقول إنهم ضحايا للاضطهاد السياسي.