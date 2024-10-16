يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على كل الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم- أنه متوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط لرياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

• وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 29 20

بنها 29 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 29 20

طنطا 29 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 28 20

رفح 27 19

رأس سدر 32 21

نخل 30 17

كاترين 27 16

الطور 29 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 20

السلوم 27 18

سيوة 32 18

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 30 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 20

سوهاج 34 22

قنا 37 24

الأقصر 37 22

أسوان 38 23

الوادي الجديد 35 20

أبوسمبل 38 23

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 43 27

المدينة 39 27

الرياض 36 22

المنامة 34 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 36 27

الكويت 38 21

دمشق 31 14

بيروت 28 23

عمان 29 16

القدس 27 16

غزة 27 22

بغداد 39 22

مسقط 30 28

صنعاء 27 08

الخرطوم 39 28

طرابلس 30 22

تونس 31 22

الجزائر 26 19

الرباط 25 17

• وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 07

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 32 19

نيودلهي 34 20

جاكرتا 34 25

بكين 19 12

كوالالمبور 30 25

طوكيو 27 20

أثينا 27 18

روما 23 18

باريس 25 16

مدريد 21 11

برلين 14 08

لندن 21 14

مونتريال 08 03

موسكو 07 03

نيويورك 12 06

واشنطن 14 06

نواكشوط 37 25

أديس أبابا 23 11